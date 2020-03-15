Сыктывкарский ученый: коронавирус боится мыла и солнца

Новый коронавирус не выдерживает соприкосновения с обычным мыльным раствором, поэтому людям советуют чаще мыть руки. Об этом рассказал сыктывкарский генетик, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

Ученый отметил, что коронавирус представляет собой самосборную наночастицу. Внутри нее находится одноцепочечная РНК, окружённая мембранным липидным пузырьком. В нем плавают "шипики" белков, которыми вирус прицепляется к поверхности клеток человека.

– Мембранная оболочка вируса не выдерживает соприкосновения с обычным мыльным раствором. Поэтому призыв чаще мыть руки имеет реальную основу, а не просто для снижения паники, – подчеркнул Москалев.

Кроме того, по словам генетика, РНК более всего не любит ультрафиолет. Поэтому избавиться от вируса помогут прямые солнечные лучи или кварцевание помещений. Он добавил, что белковый компонент вируса денатурирует под действием высокой температуры, поэтому кипячение зараженных тканей также поможет в борьбе с инфекцией.

– Размер вирусной частицы Covid-19 всего 125 нм по данным электронной микроскопии, поэтому его вдыхание могут предотвратить респираторы класса Р3. Однако вирус может проникать и через другие барьеры, например, слизистые глаз. Здесь могут помочь специальные защитные очки, – заключил Москалев.