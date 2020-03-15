Спортсмен из Коми выиграл Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

Спортсмен из Коми Иван Голубков выиграл Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В эти дни в Эстерсунде должен был проходить финальный этап Кубка мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Однако соревнования были отменены правительством Швеции в связи с пандемией коронавируса.

Поэтому победителей Кубка определили досрочно по результатам уже состоявшихся этапов в сезоне 2019-2020 годов. Голубков выиграл хрустальные глобусы в соревнованиях среди мужчин (сидя) по лыжным гонкам и биатлону. Он был лидером на всех этапах – в норвежском Лиллехаммере и немецких Дрездене и Финстерау. Спортсмен завоевал на них более 10 медалей, почти все – золотые.