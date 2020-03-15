2020-03-15T15:44:18+03:00
Общество

Спортсмен из Коми выиграл Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону

Иван Голубков завоевал более 10 медалей, и почти все – золотые
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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми
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Спортсмен из Коми Иван Голубков выиграл Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В эти дни в Эстерсунде должен был проходить финальный этап Кубка мира по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Однако соревнования были отменены правительством Швеции в связи с пандемией коронавируса.

Поэтому победителей Кубка определили досрочно по результатам уже состоявшихся этапов в сезоне 2019-2020 годов. Голубков выиграл хрустальные глобусы в соревнованиях среди мужчин (сидя) по лыжным гонкам и биатлону. Он был лидером на всех этапах – в норвежском Лиллехаммере и немецких Дрездене и Финстерау. Спортсмен завоевал на них более 10 медалей, почти все – золотые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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