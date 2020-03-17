Воркутинская администрация требует заменить представителя «Ухтажилфонда»

В Воркуте администрация требует заменить представителя регоператора по обращению с ТКО в городе. Мэрия указывает на то, что представитель «Ухтажилфонда» не справляется со своей работой. Об этом пишет «Моя Воркута».

– После пурги прошла уже неделя. За три дня управляющие компании пробили проезды, готовы принимать мусоровозы, самосвалы. Но на выходных ситуация не поменялась: зафиксированы десятки случаев невыполнения региональным оператором своих обязательств по вывозу мусора, в первую очередь крупногабаритного. Фото отходов заполонили социальные сети, - говорит глава воркутинской администрации Игорь Гурьев.

Администрация города направит руководству «Ухтажилфонда» официальное обращение с требованием заменить представителя регоператора в Воркуте, а также увеличить количество мусоровозов в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухтинец через суд доказал, что "Коми энергосбытовая компания" не имеет права принимать деньги за вывоз мусора

На этом она зарабатывала больше 100 миллионов рублей в год (подробности)