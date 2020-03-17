2020-03-17T11:04:56+03:00
Общество

Воркутинская администрация требует заменить представителя «Ухтажилфонда»

Компания не справляется со своими обязанностями
Дарья ЮДИНА
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Воркута после пурги завалена мусором. Фото Елены АнохинойВоркута после пурги завалена мусором. Фото Елены Анохиной
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В Воркуте администрация требует заменить представителя регоператора по обращению с ТКО в городе. Мэрия указывает на то, что представитель «Ухтажилфонда» не справляется со своей работой. Об этом пишет «Моя Воркута».

– После пурги прошла уже неделя. За три дня управляющие компании пробили проезды, готовы принимать мусоровозы, самосвалы. Но на выходных ситуация не поменялась: зафиксированы десятки случаев невыполнения региональным оператором своих обязательств по вывозу мусора, в первую очередь крупногабаритного. Фото отходов заполонили социальные сети, - говорит глава воркутинской администрации Игорь Гурьев.

Администрация города направит руководству «Ухтажилфонда» официальное обращение с требованием заменить представителя регоператора в Воркуте, а также увеличить количество мусоровозов в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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