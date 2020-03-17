2020-03-17T11:59:37+03:00
Общество

Минпром Коми подписал соглашения с двумя агрегаторами такси

Рынок перевозок в республике «зачищают» от водителей-нелегалов
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкаре подписали с двумя агрегаторами таксиВ Сыктывкаре подписали с двумя агрегаторами таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минпром Коми подписал соглашение о взаимодействии по вопросам организации перевозок пассажиров и багажа с сервисами заказа такси «Maxim» и «Такси. Всегда».

По соглашению, представители агрегаторов такси будут проверять у водителей разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа. Нет разрешения — нет доступа к агрегатору. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

— Для нас сегодня знаковое событие. Подписанные соглашения это новый этап работы, когда крупные компании становятся нашими партнёрами в формировании легального рынка перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Основная проблема — безопасность перевозок пассажиров. Водители, не имеющие разрешения на осуществление перевозок, не проходят предрейсовые медицинские осмотры и технические характеристики их транспортных средств никак не проверены. Уверен, что нашим опытом можно смело делиться с коллегами из других регионов, — отметил и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Вячеслав Бадахов.

Аналогичные меры будут реализованы с ООО «Яндекс. Такси» в рамках действующего соглашения о взаимодействии от 2018 года.

Список участников растёт, в ближайшее время ожидается подписание ещё двух соглашений с сервисами «Везёт» и «СитиМобил». Сторонами достигнуты принципиальные договорённости по всем пунктам.

Документ вступит в силу с 1 мая 2020 года. До этого времени министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми будет оказана всесторонняя поддержка службам заказа такси для его реализации.

Напомним, решение о подписании соглашений инициировано министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми по итогам встречи с сыктывкарскими перевозчиками и руководством компании «Яндекс» в ноябре прошлого года.

К разработке документа были привлечены жители республики, представители таксомоторных парков, сервисов заказа такси, общественных организация, эксперты.

В рамках борьбы с нелегальными перевозчиками с начала текущего года Минпромом Коми совместно с ГИБДД и управлением дорожного надзора регулярно проводится проверка такси и междугородних автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Печоре по торговому центру бегает лемур
В 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение
Из-за коронавируса МЧС в Коми привели в повышенную готовность
Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми
Суд обязал администрацию Сыктывкара выделить землю под ЛЭП
В Сыктывкаре пенсионерка повредила позвоночник в автобусе
В Сыктывкаре столкнулись УАЗ и Audi: пострадали три девушки
Из-за коронавируса в роддомах Коми запретили партнерские роды
Сыктывкарка чуть не вышла из подъезда через окно на пятом этаже
В Воркуте 8 детей, вернувшихся из Франции, отправили на карантин
Из-за таяния вечной мерзлоты в Коми деформируются дороги
На пожаре в Ухте спасли 12 человек: один из них в больнице
Похолодание и много осадков: прогноз на 14-15 марта в Коми
В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса
В Коми официально открыли сайт ЧМ по хоккею с мячом
В Коми открыли горячую линию по коронавирусу
Больше миллиона рублей выиграл любитель мотоциклов из Коми
В Сыктывкаре за продажу снюсов оштрафовали предпринимателя
В Сыктывкаре сожгли Mercedes E 200
На пожаре в Емве спасли двух человек
Детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими, доставили в Сыктывкар
В Княжпогостском районе не хотят дать воду в деревню, где живут 5 человек
В Инте поздравили с 95-летием ветерана и узницу концлагеря
Ухтинец купил у мошенников путевку за 41 тысячу
Сыктывкарская «НИКА» вышла на второе место в турнирной таблице
В Усинске пьяный водитель снегохода сбил ребенка
В Воркуте объявили штормовое предупреждение
В Сочи мужчина облил бензином и сжег приезжего из Сыктывкара
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина