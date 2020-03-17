Минпром Коми подписал соглашения с двумя агрегаторами такси

Минпром Коми подписал соглашение о взаимодействии по вопросам организации перевозок пассажиров и багажа с сервисами заказа такси «Maxim» и «Такси. Всегда».

По соглашению, представители агрегаторов такси будут проверять у водителей разрешения на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа. Нет разрешения — нет доступа к агрегатору. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

— Для нас сегодня знаковое событие. Подписанные соглашения это новый этап работы, когда крупные компании становятся нашими партнёрами в формировании легального рынка перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Основная проблема — безопасность перевозок пассажиров. Водители, не имеющие разрешения на осуществление перевозок, не проходят предрейсовые медицинские осмотры и технические характеристики их транспортных средств никак не проверены. Уверен, что нашим опытом можно смело делиться с коллегами из других регионов, — отметил и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Вячеслав Бадахов.

Аналогичные меры будут реализованы с ООО «Яндекс. Такси» в рамках действующего соглашения о взаимодействии от 2018 года.

Список участников растёт, в ближайшее время ожидается подписание ещё двух соглашений с сервисами «Везёт» и «СитиМобил». Сторонами достигнуты принципиальные договорённости по всем пунктам.

Документ вступит в силу с 1 мая 2020 года. До этого времени министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми будет оказана всесторонняя поддержка службам заказа такси для его реализации.

Напомним, решение о подписании соглашений инициировано министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми по итогам встречи с сыктывкарскими перевозчиками и руководством компании «Яндекс» в ноябре прошлого года.

К разработке документа были привлечены жители республики, представители таксомоторных парков, сервисов заказа такси, общественных организация, эксперты.

В рамках борьбы с нелегальными перевозчиками с начала текущего года Минпромом Коми совместно с ГИБДД и управлением дорожного надзора регулярно проводится проверка такси и междугородних автобусных маршрутов.