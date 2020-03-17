В муниципалитетах Коми ограничили прием крови из-за коронавируса

16 марта в Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Один случай заболевания в республике подтвердился, заболевший уже готовится к выписке. Между тем, в Сыктывкаре и в Ухте ограничили прием крови из-за иностранной заразы.

Так, на сыктывкарской станции переливания крови доноров будут принимать только по предварительной записи. Запись осуществляется через донорский отдел по телефону 286-013. Приём в выездных условиях будет проводиться на базе мобильного комплекса без записи.

В Ухте доноров также будут принимать строго по записи. Записанных на плазмаферез будут принимать на тех же условиях. Доноров, которые выезжали за пределы республики и в Сыктывкар, попросили воздержаться от посещения ухтинской станции переливания крови.

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