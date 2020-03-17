Старый завод вместо рощи: альтернатива для культурного центра в Сыктывкаре

Недавно в сети обеспокоенные общественники Сыктывкара опубликовали пост о березовой роще, которая растет рядом с Гимназией искусств. Активисты обратили внимание на то, что её могут вырубить и на этом месте возвести центр культурного развития. Минкульт Коми заверил, что при решении этой проблемы будут учтены все мнения: создана рабочая группа. Между тем, ведомство указывает, что переносить «пятно застройки» невыгодно экономически. Активист проекта «1780» Дмитрий Махов предлагает свою альтернативу, а именно - создать центр в заброшенном здании.

Что говорят в министерстве

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов поручил создать рабочую группу по всестороннему изучению сложившейся ситуации и поиску наиболее оптимального решения проблемы. В группу наряду со специалистами ведомства войдут представители городской администрации, проектной организации, ресурсоснабжающих предприятий, общественники, специалисты по охране окружающей среды. Окончательное решение вопроса о месте строительства ЦКР будет лежать в поле общественных интересов.

Ведомство убеждено: центр культурного развития нужен в Сыктывкаре. Такое учреждение позволит сыктывкарцам стать не только зрителями, но и участниками культурных событий. Кроме того, туда переедет коллектив ЦДК «Октябрь». Старое здание отремонтируют и там расположится Молодежный театр.

На строительство центра потратят более 147 млн рублей. Вместе с сыктывкарским таких центров будет восемь по стране. Возвести его на месте рощи решили по нескольким причинам: удобное расположение объекта, наличие инженерных сетей, развитая инфраструктура района.

В минкульте считают, что предлагаемое «смещение» пятна застройки в сторону футбольного поля потребует строительства дополнительного участка подъездной дороги, что повлечет непредвиденные финансовые затраты и существенные временные потери. На сегодняшний день в Сыктывкаре уже проведены изыскания на участке, проектирование ЦКР осуществлено с учетом геологии и геодезии местности. Так называемая «привязка» проекта уже проведена. Смена участка строительства (вне зависимости от территориальной дальности 100 м или 1 км) повлечет за собой необходимость перепроектирования. Срок, оговоренный в условиях федерального финансирования проекта, будет упущен. Перспектива строительства ЦКР в Сыктывкаре отложится на неопределенное время – без гарантий федерального финансирования, объяснили в ведомстве.

По поводу рощи там говорят, что на территории центра запланировано благоустройство.

Альтернатива есть?

Активист общественной организации по развитию городских инициатив «Проект 1780» Дмитрий Махов обращает внимание на то, что городу не достает комфортных зеленых общественных пространств, скверов для прогулок с разными активностями.

– Культурному центру как точке притяжения горожан должна соответствовать инфраструктура. А остановка рядом с гимназией принимает только три автобусных маршрута. Если горожане не будут ездить до нового центра на автобусе, тогда – на личном авто или такси, а под машины нужны парковочные места, которых рядом с гимназией почти нет, – придется строить парковку, – считает Дмитрий Махов. – Менять деревья на парковку, которая будет по максимуму использоваться в лучшем случае в раз неделю – нелогично.

Активист предлагает минкульту взять на вооружение опыт европейских стран, когда из заброшенных заводов получались современные пространства, из заводской трубы – смотровая площадка, из газгольдера – дайвинг-центр, не говоря уже о промышленных помещениях, переделанных под рестораны и концертные залы.

– Альтернативным местом в Сыктывкаре может стать старый мелькомбинат, – предлагает Дмитрий. – Из него можно сделать не только культурный центр, но и парк для привлечения туристов и таким образом избавить город от заброшенных зданий.

Общественник также указывает на то, что березовую рощу можно превратить в привлекательное место для отдыха.

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