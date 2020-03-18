Мэрия Сыктывкара ответила на вопросы о свободном посещении детсадов

Сыктывкарская мэрия информирует о порядке свободного посещения детсадов во время действия «режима повышенной готовности». Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Порядок утвержден соответствующим приказом управления дошкольного образования. Действует несколько правил.

1. В период действия «режима повышенной готовности» дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

2. Свободное посещение детсадов подразумевает, что родители сами решают, отправлять ли ребенка в детский сад или оставить его дома.

3. Малышей в детсаду принимают только утром после прохождения «фильтра» с обязательным измерением температуры.

4. Если родители решили оставить ребенка дома, то должны уведомить директора детсада или воспитателя о принятом решении и о том, сколько времени ребенок не будет ходить в детсад.

5. Дети с признаками респираторного заболевания не допускаются к посещению дошкольной образовательной организации.

6. Дети, отстраненные от посещения дошкольной образовательной организации во время проведения «утреннего фильтра» допускаются к посещению образовательной организации только со справкой врача о состоянии здоровья.

7. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) дети принимаются в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

8. Если у ребенка обнаружились признаки респираторного заболевания, его немедленно изолируют, вызывают родителей и отправляют в больницу.

9. Данный Порядок обязателен для исполнения во всех дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».

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