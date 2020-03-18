Власти столицы Коми проконтролируют дезинфекцию в автобусах и на предприятиях

Мэрия Сыктывкара проконтролирует выполнение мероприятий по дезинфекции на предприятиях, организациях и на транспорте, сообщает пресс-служба городской администрации.

Такое решение приняли на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи Хозяиновой.

Мэр Сыктывкара обратила особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения профилактических мер во избежание распространения коронавирусной инфекции. Это требование доведено до представителей предприятий и организаций всех форм собственности. Кроме того Наталья Хозяинова обратилась ко всем горожанам с настоятельной просьбой беречь себя и своих близких и соблюдать правила гигиены. Также она потребовала от профильных управлений мэрии организовать контроль за выполнением всех требований – проверять ведение журналов учета в муниципальных и частных предприятиях, в том числе в торговых центрах, развлекательных заведениях, магазинах и т.д. На транспорте - обеспечить дежурство сотрудников администрации для проверки выполнения перевозчиками и таксистами дезинфицирующих мероприятий не реже двух раз в смену. Кроме этого, будет проведена работа с иногородними застройщиками по обязательному соблюдению ими режима дезинфекции.

Члены комиссии подробно остановились на реализации профилактических мер. В частности, учреждения образования, как уже сообщалось, с 16 марта перешли на дистанционное обучение. В системе дополнительного образования занятия совмещаются со свободной формой посещения с ограничением не более 30 человек согласно указу главы республики. Введен запрет на выезд детей, проведение родительских собраний, семинаров, школ первоклассника, конкурсов, олимпиад школьников. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции школьников проводятся рейды комиссией по делам несовершеннолетних. В администрации города временно изменен режим работы с гражданами – по предварительной записи, консультации – по телефону. С более подробной информацией по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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