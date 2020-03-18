Из-за ситуации с коронавирусом в Коми перенесли досрочный ЕГЭ

В Коми перенесли сдачу досрочного ЕГЭ. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проинформировала об этом регионы. Те, кто заявился на досрочный период будут сдавать ЕГЭ в основной период проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования - с 25 мая по 29 июня 2020 года. Об этом пишет пресс-служба регионального Минобраза.

Ранее старт досрочного периода сдачи ЕГЭ был запланирован на 20 марта. В Коми ЕГЭ досрочно планировали сдать 203 выпускника 11 классов прошлых лет и четыре выпускника текущего года.

- В ближайшее время будет организована работа муниципальных управлений образования по перерегистрации участников ЕГЭ с досрочного периода на основной период проведения ГИА, - сообщил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олег Холопов.

Как подчеркивают в Рособрнадзоре, перенос сроков обусловлен сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В настоящее время Рособрнадзором проводится работа по внесению изменений в приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора по организации и проведению ГИА в 2020 году.

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