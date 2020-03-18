Директор турфирмы создала в Коми финансовую пирамиду

Бывший турагент предстала перед судом в Коми. Директор турфирмы создала в республике преступную пирамиду. Женщина полностью признала вину. Об этом сообщает «Комиинформ».

Телеканал «Юрган» выяснил, как женщина ступила на преступный путь. По версии следствия, фигурантка оплачивала путевки в жаркие страны за счет будущих клиентов. В руки серийной мошеннице попали 30 несостоявшихся туристов. Когда мошенничество вскрылось, женщина с двумя сыновьями и мужем сбежала в Подмосковье.

Чтобы не оставлять следов, семья выехала на такси, после чего фигурантка устроилась работать в гостиницу без трудового договора. В Балашихе фигурантка сдавала номера, выполняя функции администратора, заключала договоры и брала оплату.

Жительнице Коми удавалось скрываться восемь месяцев. За это время она разошлась с мужем и нашла себе нового мужчину. А после этого к ней нагрянули правоохранители.

Женщина пояснила, что попала в долговую яму, из которой не удалось выбраться. Она брала кредиты в банках на красивую жизнь, потом начала изымать деньги из оборота, чтобы кредиты погасить. Произошел кассовый разрыв в 2,6 млн рублей, поэтому она создала в турагентстве финансовую пирамиду: новые клиенты оплачивали путевки предыдущих клиентов.

Следствие выяснило, что из-за действий горе-турагента пострадали не только туристы. Бизнесвумен занимали деньги ее знакомые и бывшие клиенты. Прикрываясь необходимостью обучения сына и покупки недвижимости, фигурантка заняла и не вернула пять миллионов рулей.

Среди потерпевших - сыктывкарская пенсионерка и бывшая работница турфирмы, которая по просьбе начальницы взяла для нее кредит на 1,5 млн руб. и теперь выплачивает его из своего кармана.

За десять эпизодов мошенничества фигурантке грозит длительное лишение свободы.

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