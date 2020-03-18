Каникулы в Коми продлили до 12 апреля включительно

Весенние каникулы в школах Коми, как и по всей России, продлятся с 23 марта по 12 апреля. Во время карантина, который войдет в этот срок, будет организовано дистанционное обучение школьников, сообщил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования. Об этом пишет ТАСС.

— С понедельника [23 марта] до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы, — сказал он.

Сергей Кравцов отметил, что также будет открыт доступ к электронным учебникам. При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу, — подчеркнул министр.

Дистанционное обучение будет также обеспечено в учреждениях среднего профессионального образования, рассказал глава ведомства.

В свою очередь замминистра просвещения Дмитрий Глушко отметил, что школы будут открыты весь период времени нахождения на каникулах для того, чтобы осуществлять дистанционное обучение школьников, "несмотря на то, что они будут находиться дома".

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