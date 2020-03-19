В Коми за неделю подорожали яблоки и сахар

За период с 11 по 16 марта в Коми подорожал ряд продуктов. Об этом сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

За неделю в Коми на 1,7% подорожал сахарный песок. Кроме того, сыры сычужные, макаронные изделия и вермишель стали дороже на 0,5-0,9%. Кроме того, цены на яблоки выросли в среднем на 6,3%, морковь – на 3,9%, а на капусту свежую – на 0,9%. Кроме того, цены на свежие огурцы снизились на 10%.