Джиган воссоединился с ухтинской моделью Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган вернулся в дом к известной ухтинке Оксане Самойловой и детям. Музыкант запустил прямой эфир в своём Instagram, главной героиней которого стала известная модель, загорающая в белоснежном купальнике.

В прямом эфире рэпер прогуливался на заднем дворе и показал шезлонг, на котором загорала супруга. Джиган предложил Самойловой кофе, однако она ничего не ответила. Пока поклонники знаменитой четы гадают, простила ли мать четверых детей супруга или нет, Самойлова предпочитает хранить молчание.

Кстати, недавно знаменитая ухтинка выставила в своем Instagram откровенный пост о том, что ее «душа горит адским пламенем» и она не может делать вид, что в ее семье все отлично.

Напомним, в марте в СМИ появились слухи о том, что музыкант изменял жене и наносил ей побои, после чего она якобы выгнала его из дома и подала на развод. Оксана прокомментировала, что это неправда.

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Как пишут осведомленные источники, мужчина напал на супругу. Его агрессия коснулась и детей (подробности).