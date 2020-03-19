Минсельхоз Коми дал указания владельцам кафе и магазинов из-за коронавируса

В Коми сейчас действует режим повышенной готовности из-за прихода новой коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия отменяют, предприятия и ведомства меняют условия работы. Минсельхоз Коми дал указания владельцам предприятий общепита и торговли, как предупредить распространение коронавируса.

Организациям общественного питания необходимо:

1. Расставлять столы, стулья и другой инвентарь так, чтобы расстояние между посетителями было не меньше метра. Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера необходимо организовать работу, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее метра;

2. Допускать посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а также обработки кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта);

3. Не допускать в зал обслуживания людей с признаками респираторных заболеваний;

4. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер. Допускать к работе людей с признаками респираторных заболеваний, а также сотрудников, вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом, нельзя;

5. Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведений общественного питания;

6. Выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и инвентаря.

Организациям торговли нужно:

1. Обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности, которых чаще всего касаются покупатели – ручки тележек, дверные ручки и т.д.;

2. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум метр друг от друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров. В случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки.

4. Обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребованных товаров, учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, местную специфику и рекомендации федеральных и местных властей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения бесперебойных поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям принять меры по минимизации близкого контакта с покупателем;

6. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю;

7. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер. Нельзя допускать к работе людей с признаками респираторных заболеваний, а также сотрудников, вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.

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