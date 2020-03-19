В Коми зафиксировали новый вид мошенничества

Полицейские УМВД России по городу Сыктывкару предупреждают о появлении нового вида мошенничества. Так, жителю столицы позвонил мужчина, который представился лечащим врачом его матери. «Доктор» сказал, что нужно срочно оплатить дорогостоящее лекарство, пояснив, что оно жизненно важно для пациентки. Об этом пишет пресс-лужба МВД по Республике Коми.

Потерпевший прервал разговор и попытался дозвониться маме, но трубку никто не брал. Тогда мужчина вновь связался с лжедоктором. Медработник убедил сыктывкарца, что чем раньше он купит препарат, тем продуктивнее будет лечение. Деньги на покупку лекарств необходимо зачислить по номеру счета, который он назовет.

Заявитель поспешил в банк, где с помощью терминала перечислил четырьмя платежами 45 тысяч рублей. Сразу после этого мужчина позвонил врачу, чтобы уточнить, в какое отделение госпитализирована его мать, но телефон абонента оказался недоступен. Вскоре выяснилось, что ни в какую больницу женщина не обращалась.

Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

МВД по РК предупреждает: граждане, будьте бдительны! Помните, что мошенники могут представиться по смс или телефону кем угодно, в том числе чиновниками, работниками финансовых учреждений, социальных служб, работодателями и так далее. Не следует переводить незнакомым людям свои денежные средства (на карты либо на номера сотовых телефонов, Интернет-кошельки), кем бы они не представлялись!

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