2020-03-19T12:14:51+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара обсудила с управляющими компаниями дезинфекцию подъездов

Они должны подумать о профилактических мерах из-за ситуации с коронавирусом
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре представители управляющих компаний с мэрией обсудили возможную дезинфекцию подъездовВ Сыктывкаре представители управляющих компаний с мэрией обсудили возможную дезинфекцию подъездовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управляющие компании представят в мэрию Сыктывкара предложения по профилактической обработке жилфонда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Информацию по имеющимся проблемам обобщат и представят задействованным государственным структурам для совершенствования и координации работы по профилактике коронавирусной инфекции.

Соответствующее поручение дал сегодня замруководителя городской администрации Александр Можегов на встрече с представителями управляющих компаний, городских автоперевозчиков и Роспотребнадзора.

Замначальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Наталья Бессонова проинформировала руководителей управляющих компаний и автоперевозчиков об организации профилактики коронавируса в местах общего пользования в многоквартирных домах и общественном транспорте.

Участники мероприятия обсудили дезинфекцию, защиту персонала во время её проведения, обращения с уборочным инвентарём и соблюдение условий его хранения. Наталья Бессонова разъяснила, что против коронавирусной инфекции эффективны хлор-, озон- и кислородосодержащие препараты. При этом она отметила, что самостоятельно смешивать дезинфицирующие и моющие средства не имеет смысла, поскольку это снижает их эффективность.

Представители управляющих компаний и автоперевозчиков задали ряд вопросов по нормативному регулированию процесса дезинфекции, финансирования услуг по заключительной дезинфекции, выбору препаратов и их бесперебойной поставке, обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты.

Александр Можегов поручил Управлению ЖКХ в оперативном порядке собрать все имеющиеся вопросы и обобщить их.

Далее мы оперативно проработаем это с региональным оперативным штабом, чтобы на уровне муниципалитета окончательно отрегулировать все детали профилактической дезинфекции мест скопления граждан, заключил Александр Можегов.

Представители ТСЖ и ЖСК также могут прислать свои вопросы для свода по адресу: ujkh@syktyvkar.komi.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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