В Коми появился сервис онлайн-консультаций по коронавирусу

Администрация Главы Республики Коми запустила сервис онлайн-консультаций по основным вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции. Чат-бот поможет интернет-пользователям найти информацию о том, какие принять меры предосторожности и как уберечь себя от коронавируса. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Кроме того, сервис ежедневно сообщает оперативную информацию о ситуации в Республике Коми по коронавирусу и о мерах по противодействию его распространения.

Чат-бот доступен в социальной сети: "ВКонтакте": https://vk.com/write-193074467 и в мессенджере "Viber": https://is.gd/o6hxUj.

Напомним, что с 16 марта в Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Массовые мероприятия отменили, многие предприятия и ведомства изменили формат работы.

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