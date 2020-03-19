Повторяй за пухляшом: воркутинцы присоединились к флэшмобу «Uno»

«Евровидение-2020» отменили из-за эпидемии коронавируса. Россию на международном песенном конкурсе должна была представлять группа «Little Big» с песней «Uno». Клип российской группы заработал симпатии зрителей ещё до конкурса: об этом говорила статистика просмотров на YouTube. Людей зацепил необычный танец и харизматичный пухляш Дмитрий Красилов. Песня ушла в народ в виде флэшмоба. К нему присоединились и воркутинцы.

Флэшмоб в Воркуте. Видео Марии Зарницыной.

В одном из роликов жители заполярного города танцуют на сцене в медицинских масках, есть и свой пухляш. В другом ролике действие происходит в парке: спортсмены повторяют движения на свежем воздухе.

Флэшмоб в Воркуте. Видео Елены Волковой.

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