Зампред Коми прокомментировал свой уход с высокого поста

Константин Лазарев с 20 марта больше не заместитель председателя правительства Коми. Многие недоумевали, по какой причине он покидает высокий пост. Причину чиновник раскрыл телеканалу «Юрган».

- Все в этом мире имеет свое начало и имеет конец. Время моей работы в субъекте подошло (к концу). Я с легким сердцем республику покидаю. Я считаю, что многое удалось сделать, - отметил Константин Лазарев, поблагодарив главу Коми за доверие.

Свою работу на посту министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми он оценил положительно. По Республике Коми он будет скучать, наш могучий и самобытный край подарил ему много друзей.

Напомним, что Константин Лазарев занимал высокий пост почти четыре года — он был назначен на должность зампреда 1 января 2016 года. До этого чиновник был мэром Смоленска. Правда, в 2011 году сити-менеджер был задержан по подозрению в получении откатов от коммерсантов за их участие в подготовке к празднованию 1150-летнего юбилея города. Однако позже районный суд его полностью оправдал.

В ноябре 2014 года суд частично удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда, назначив к выплате сумму в размере 25 миллионов рублей.

Детали. Личный прием. Константин Лазарев. 18.03.20.

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