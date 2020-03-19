2020-03-19T18:48:52+03:00
Общество

В Коми полиция ищет фейковые новости о коронавирусе

Такой случай зафиксировали в одном из пабликов
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За распространение ложной информации грозят крупные штрафыЗа распространение ложной информации грозят крупные штрафыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Коми полиция и Роскомнадзор мониторят СМИ и социальные сети на предмет фейковых новостей о коронавирусе, за их распространение будут штрафовать. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как пишет издание, мониторинг проводится каждый день. В полиции призвали жителей Коми критически относиться ко всем сообщениям от частных лиц, которые распространяются в соцсетях.

– Доверять следует только официальной информации из проверенных источников, которые ссылаются на официальные данные ведомств, – заявили в МВД.

По данным Роскомнадзора, до сегодняшнего дня в Коми не было ни одного ложного сообщения, распространяемого посредством СМИ. Однако такой случай зафиксировали в местных пабликах. От имени от одной из газет распространили подложный скриншот новости о том, что в Сыктывкаре якобы зафиксировали 317 новых случаев распространения коронавируса. Это издание уже опровергла ложную информацию, а руководство планирует обратиться в полицию, чтобы недоброжелатели понесли наказание за распространение ложной информации и подрыв репутации. За это штраф для граждан составляет от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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