2020-03-19T21:26:02+03:00
Общество

Правительство будет завлекать пожилых жителей Коми в спорт

На территории республики будут реализовывать проект «Активное долголетие»
Дарья ЮДИНА
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В Коми пожилых будут активнее вовлекать в спортВ Коми пожилых будут активнее вовлекать в спортФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня министры собрались на заседании правительства Коми, чтобы обсудить ряд вопросов. Один из них касался реализации проекта «Активное долголетие».

Этот проект нужен для того, чтобы активнее вовлекать пожилых жителей Коми в спорт. При его разработке учитывался опыт Москвы, где уже работает похожий проект.

Глава Минспорта Дмитрий Бережной рассказал, что «Активное долголетие» предполагает создание физкультурно-спортивных клубов, грантовую поддержку спортивных клубов, развитие материально-технической базы, создание спортивных мероприятий разных уровней. Сейчас просчитывается, в какую сумму обойдется реализация мер, предусмотренных проектом. В то же время в Коми уже сделали первые шаги по его реализации: в республике запустили спартакиады «Старшее поколение» и «Активное долголетие» для людей золотого возраста.

После доклада Дмитрия Бережного слово взял первый заместитель председателя правительства Михаил Порядин. Он попросил Дмитрия Бережного обратить внимание на сроки реализации этого проекта и ряда других они уже поджимают.

— Президентом поставлены очень конкретные задачи, и по каждой из них глава будет отчитываться президенту. Поэтому я обращаю ваше внимание на необходимость координации этой работы, старта по всем остальным направлениям, сказал Михаил Порядин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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