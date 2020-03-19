Правительство будет завлекать пожилых жителей Коми в спорт
Сегодня министры собрались на заседании правительства Коми, чтобы обсудить ряд вопросов. Один из них касался реализации проекта «Активное долголетие».
Этот проект нужен для того, чтобы активнее вовлекать пожилых жителей Коми в спорт. При его разработке учитывался опыт Москвы, где уже работает похожий проект.
Глава Минспорта Дмитрий Бережной рассказал, что «Активное долголетие» предполагает создание физкультурно-спортивных клубов, грантовую поддержку спортивных клубов, развитие материально-технической базы, создание спортивных мероприятий разных уровней. Сейчас просчитывается, в какую сумму обойдется реализация мер, предусмотренных проектом. В то же время в Коми уже сделали первые шаги по его реализации: в республике запустили спартакиады «Старшее поколение» и «Активное долголетие» для людей золотого возраста.
После доклада Дмитрия Бережного слово взял первый заместитель председателя правительства Михаил Порядин. Он попросил Дмитрия Бережного обратить внимание на сроки реализации этого проекта и ряда других они уже поджимают.
— Президентом поставлены очень конкретные задачи, и по каждой из них глава будет отчитываться президенту. Поэтому я обращаю ваше внимание на необходимость координации этой работы, старта по всем остальным направлениям, сказал Михаил Порядин.
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ИСТОЧНИК KP.RU