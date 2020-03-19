2020-03-19T21:44:44+03:00
Общество

Глава Минобраза Коми хочет отвлечь подростков от ТЦ с помощью спорта

Наталья Якимова обратилась к главам муниципалитетов и министерству спорта
Дарья ЮДИНА
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Недавно в Сыктывкаре прошли рейды, связанные с нахождением подростков в ТРЦ. Фото пресс-службы МВД КомиНедавно в Сыктывкаре прошли рейды, связанные с нахождением подростков в ТРЦ. Фото пресс-службы МВД Коми
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Сегодня прошло заседание правительства Коми. На нем министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова обратила внимание на проблему подростков, которые дистанционному обучению предпочли шатание по торговым центрам и улицам.

— Пользуясь случаем, хочу обратиться к главам муниципалитетов и министерству спорта. На следующей неделе у нас по плану начинаются каникулы. Так как у нас ввели режим повышенной готовности, мы не проводим массовые мероприятия. Я думаю, что неплохо было бы организовать спортивные мероприятия для малых групп. Давайте обеспечим занятость ребят во время каникул, чтобы они не были на улицах и в торговых центрах без присмотра, сказала Наталья Якимова.

Напомним, что на этой неделе в Коми заработал режим повышенной готовности из-за коронавируса. Школы, вузы и ссузы перевели на дистанционное обучение. Родители стали жаловаться на то, что система электронных дневников не выдерживает нагрузок. Кроме того, всплыла другая проблема: подростки вместо того, чтобы грызть гранит науки, гуляют по торговым центрам. По этой причине были даже организованы специальные рейды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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