Самые-самые депутаты Госсовета Коми

Каждый год на сайте Государственного Совета Коми публикуют данные о депутатской активности народных избранников. Незадолго до выборов в республиканский парламент, которые пройдут в сентябре этого года. «Комсомольская правда-Коми» решила узнать, кто из слуг народа самый усердный.

Без «Н-ок»

В таблице депутатской активности указывается несколько параметров. В их числе – посещение всех заседаний Госсовета и профильных комитетов. По этому параметру народных избранников можно разделить на три группы.

Первая – круглые отличники, у которых нет ни одного пропуска: Надежда Дорофеева, Сергей Артеев, Надежда Бажукова, Геннадий Горбачев, Галина Нагаева и некоторые другие члены Госсовета.

Пятерку с минусом можно поставить Олегу Михайлову, Владимиру Жарикову, Татьяне Саладиной, Владимиру Косову, Михаилу Серову – у них есть пропуски, но их немного.

Больше всего «энок» у «четверочников» Нины Бондаревой, Сергея Гагаузова, Дмитрия Кологривого, Екатерины Руденко и других слуг народа.

Надежду Дорофееву чаще всего упоминали в СМИ. Фото из архива "КП"

На слуху

Еще один параметр – количество упоминаний в СМИ. Здесь на самую вершину ожидаемо забралась председатель Госсовета Надежда Дорофеева: в СМИ ее имя появлялось 993 раза за прошедший год. За ней следует вице-спикер Валентина Жиделева (201 упоминание), в спину которой дышит Степан Чураков (185 упоминаний).

В хвосте этого топа – Дмитрий Кологривый, Александр Пономарев, Игорь Шиманский. В СМИ Коми в прошлом году их упоминали в связи с работой в Госсовете ровно «ноль» раз.

Сергей Артеев попал в тройку лидеров по количеству запросов. Фото из архива "КП"

Самые активные

Кроме того, в данных о депутатской активности указывают количество внесенных правовых актов (единолично и совместно с коллегами). Здесь впереди планеты всей – Геннадий Горбачев, представляющий интересы воркутинцев (16 актов). На втором месте – зампредседателя Валентина Жиделева (12 актов), на третьем – Владимир Косов (11 актов).

– Нужно понимать, что в данные вошли сведения только о принятых законопроектах и постановлениях. Например, сейчас у меня в работе законопроект, который касается ежегодного отчета главы Коми перед депутатами Госсовета. Предлагается, что глава региона должен будет предоставлять доклад депутатам за три дня до официального отчета. Кроме того, согласно норме проекта он должен будет отчитываться не позднее 1 мая, – прокомментировал свою инициативу Геннадий Горбачев.

В этом топе почти половина депутатов осталась не у дел: они не внесли ни одного акта.

Татьяна Саладина отмечает, что чаще всего люди жалуются на проблемы с ЖКХ. Фото из архива "КП-Коми"

Коэффициент полезности

Последний параметр – количество направленных запросов, касающихся разных тем. Здесь безусловным лидером стала представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Саладина (180 запросов).

– Больше всего запросов за прошедший год было по вопросам ЖКХ – это и по предоставлению некачественных услуг, капремонты домов, вопросы, связанные с реализацией «мусорной» реформы и др. Также у людей были вопросы по поводу дорог, несвоевременной выплаты заработной платы, строительства соцобъектов, газификации, переселения граждан из аварийного фонда и многое другое, – объяснила депутат.

За Татьяной Саладиной следуют Надежда Дорофеева (160 запросов) и Сергей Артеев (78). Меньше всех запросов направили Нина Бондарева, Александр Пономарев, Степан Чураков и Игорь Шиманский.

Отдельно у депутатов подсчитывают итоги деятельности в избирательном округе. В частности, указывают количество поступивших обращений от людей и участие в заседаниях Советов муниципальных образований.

В первом случае самый востребованный член Госсовета – Татьяна Саладина. Граждане обратились к ней 438 раз в прошлом году. Пяти обращений до «золота» не хватило председателю Надежде Дорофеевой, к ней поступило 433 обращения. «Бронзу» заработал вице-спикер Владимир Косов – 279 обращений.

Что касается положительного решения вопросов, поступивших от избирателей, то здесь выделяются две категории: «Рассмотрено депутатом лично» и по итогам обращений в адрес органов государственной власти, местного самоуправления и других. В первой категории «чемпионы» – Владимир Косов (решено 107 обращений), Татьяна Саладина (54) и Надежда Дорофеева (42).

С нулевым результатом в этом разделе год завершили Екатерина Дьячкова, Александр Макаренко, Александр Пономарев, Степан Чураков и Игорь Шиманский. А вот по результатам депутатских обращений список лидеров и аутсайдеров выглядит по-другому. Больше других вопросов решили таким способом Валентина Терехова (36), Татьяна Саладина (30) и Надежда Дорофеева (28). В аутсайдерах по этому показателю – Нина Бондарева, Александр Макаренко, Александр Пономарев, Степан Чураков и Игорь Шиманский.

Заседания Совета муниципальных образований прилежнее всех посещали Степан Чураков (10), Андрей Климушев, Дмитрий Кологривый и Татьяна Саладина (по 8). В хвосте плетутся Сергей Артеев, Екатерина Дьячкова, Владимир Жариков, Олег Михайлов, Галина Нагаева, Александр Пономарев, Елена Прокопчик, Василий Смалий и Игорь Шиманский.

Политолог Георгий Мойсеенко считает, данные, представленные на сайте Госсовета, корректны для оценки, но недостаточны.

- Указанные параметры корректны, но недостаточны. Я считаю, что чем ближе депутат или депутатское образование к народу, своему региону или населенному пункту, тем важнее, какие полезные, нужные дела он там конкретно инициировал, организовал, какие проблемы помогает решать, какие интересы успешно защищает перед более высокой инстанцией, какие полезные контакты помогает установить с соседними регионами и т.п.То есть, с одной стороны, что депутат делает в рамках Госсовета для совета, для республики, а с другой стороны, что конкретный депутат делает в рамках своей деятельности для своих избирателей, своего населенного пункта, – оценивать народных избранников нужно с этой точки зрения, — считает эксперт.

Такими стали итоги депутатской деятельности в 2019 году для членов Госсовета Коми. К каким результатам придут слуги народа в этом году, покажет время, ведь в сентябре запланированы выборы в Госсовет республики.

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