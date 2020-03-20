Ноу-хау кулибиных Коми

Каждый год в республике появляются новые оригинальные изобретения благодаря смекалке и фантазии умельцев северного края. «Комсомолка» узнала о самых свежих идеях и познакомилась с их создателями — ведь ими Коми земля славится.

Алексей Наумик на своем изобретении. Фото из личного архива героя публикцаии

Для экологии

Электровелотрайк — изобретение 36-летнего жителя Усть-Кулома Алексея Наумика, к созданию которого подтолкнуло увлечение электротранспортом, а также западные образцы. Но свое детище он решил адаптировать под дороги и погоду Коми.

– В гаражных условиях я создал минитранспорт, чтобы можно было просто кататься, ездить за ребенком в детский сад, за продуктами в магазин, – объясняет Алексей.

На первую версию электровелотрайка Алексей потратил примерно три месяца. Вариант 2.0. обзавелся корпусом, лобовым стеклом, задним сиденьем, багажником. На нем можно ездить на скорости в 45 км/ч. Заряжается электровелотрайк от обычной розетки примерно 4 часа.

– Раму сварил сам из профильных железных труб. Корпус — из ПВХ пластика, днище — железный лист, механика, цепи — с велорынков. Что-то даже с местной свалки приволок. Честно! Старался сделать максимально дешевый электротранспорт из подручных материалов, – рассказывает мастер.

Увы, совсем бюджетным новый вид транспорта создать не удалось из-за покупки деталей, но Алексей не расстраивается. Патентовать машину он не стал, объяснив, что это был прототип для выявления недочетов. В будущем усть-куломец планирует собрать команду друзей для разработки общих идей. Но пока времени на это нет: Алексей отдает силы строительству дома.

Павел Герлах. Фото из личного архива героя публикации

Для безопасности

Сыктывкарец Павел Герлах пока учится в педагогическом колледже, но уже успел придумать свое изобретение. Идея пришла ему в восьмом классе во время учебной тревоги — пожарной эвакуации. Вспомните школьные годы: оглушающие звуки звенящей сирены — толпа людей, давка, суета. И не дай бог, чтобы огонь разгулялся по-настоящему!

Эта мысль глубоко запала Павлу в душу, и он задумался над тем, как сделать эвакуацию людей при пожаре максимально быстрой и комфортной. Устройство, изобретенное сыктывкарским студентом, представляет собой конструкцию из дюралюминия, которая крепится к окнам на первых этажах сверху и снизу. При эвакуации учитель открывает окно – и вниз из шарнирного соединения «падает» решетка с прорезиненными ступеньками. Дети могут спокойно спуститься, не толкаясь.

Павел уже запатентовал изобретение. В будущем он хочет его продвигать, чтобы добиться финансирования и создать уже опытный образец.

Схема изобретения Павла Герлаха. Фото из личного архива героя публикцаии

Для охотников

Житель Удорского района Александр Клоков в своем багаже имеет немало изобретений.

Александр Клоков. Фото из личного архива героя публикцаии

Одно из последних – болотолыжи. Изобретение Александра может войти в арсенал охотников, рыболовов, любителей собирать клюкву и спасателей, которые занимаются поиском пропавших на болоте.

Его лыжи могут плавать и ходить по болоту как по снегу. В отличие от зарубежных лыжи, придуманные удорчанином, развивают более высокую скорость и очень удобны. А придумать их Александру помог… гусь. Когда удорчанин отправился за ним на охоту, пернатый заставил мужчину погоняться за ним. Тогда и родилась задумка.

— Я еще занимаюсь сбором и изготовлением напитков и бальзамов на основе березового сока и готовлю иван-чай с дикоросами для вип-персон. Все мои рецепты могли бы стать брендом республики. Мой напиток на основе березового сока дегустировал даже экс-глава Коми Юрий Спиридонов, – с гордостью вспоминает удорчанин.

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