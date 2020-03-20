2020-03-20T18:47:30+03:00
Общество

Ноу-хау кулибиных Коми

Чем удивляют изобретатели республики
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В полку изобретателей Коми прибылоВ полку изобретателей Коми прибылоФото: Андрей КУТУЗОВ
Изменить размер текста:

Каждый год в республике появляются новые оригинальные изобретения благодаря смекалке и фантазии умельцев северного края. «Комсомолка» узнала о самых свежих идеях и познакомилась с их создателями — ведь ими Коми земля славится.

Алексей Наумик на своем изобретении. Фото из личного архива героя публикцаии

Алексей Наумик на своем изобретении. Фото из личного архива героя публикцаии

Для экологии

Электровелотрайк — изобретение 36-летнего жителя Усть-Кулома Алексея Наумика, к созданию которого подтолкнуло увлечение электротранспортом, а также западные образцы. Но свое детище он решил адаптировать под дороги и погоду Коми.

– В гаражных условиях я создал минитранспорт, чтобы можно было просто кататься, ездить за ребенком в детский сад, за продуктами в магазин, – объясняет Алексей.

На первую версию электровелотрайка Алексей потратил примерно три месяца. Вариант 2.0. обзавелся корпусом, лобовым стеклом, задним сиденьем, багажником. На нем можно ездить на скорости в 45 км/ч. Заряжается электровелотрайк от обычной розетки примерно 4 часа.

Раму сварил сам из профильных железных труб. Корпус — из ПВХ пластика, днище — железный лист, механика, цепи — с велорынков. Что-то даже с местной свалки приволок. Честно! Старался сделать максимально дешевый электротранспорт из подручных материалов, – рассказывает мастер.

Увы, совсем бюджетным новый вид транспорта создать не удалось из-за покупки деталей, но Алексей не расстраивается. Патентовать машину он не стал, объяснив, что это был прототип для выявления недочетов. В будущем усть-куломец планирует собрать команду друзей для разработки общих идей. Но пока времени на это нет: Алексей отдает силы строительству дома.

Павел Герлах. Фото из личного архива героя публикации

Павел Герлах. Фото из личного архива героя публикации

Для безопасности

Сыктывкарец Павел Герлах пока учится в педагогическом колледже, но уже успел придумать свое изобретение. Идея пришла ему в восьмом классе во время учебной тревоги — пожарной эвакуации. Вспомните школьные годы: оглушающие звуки звенящей сирены — толпа людей, давка, суета. И не дай бог, чтобы огонь разгулялся по-настоящему!

Эта мысль глубоко запала Павлу в душу, и он задумался над тем, как сделать эвакуацию людей при пожаре максимально быстрой и комфортной. Устройство, изобретенное сыктывкарским студентом, представляет собой конструкцию из дюралюминия, которая крепится к окнам на первых этажах сверху и снизу. При эвакуации учитель открывает окно – и вниз из шарнирного соединения «падает» решетка с прорезиненными ступеньками. Дети могут спокойно спуститься, не толкаясь.

Павел уже запатентовал изобретение. В будущем он хочет его продвигать, чтобы добиться финансирования и создать уже опытный образец.

Схема изобретения Павла Герлаха. Фото из личного архива героя публикцаии

Схема изобретения Павла Герлаха. Фото из личного архива героя публикцаии

Для охотников

Житель Удорского района Александр Клоков в своем багаже имеет немало изобретений.

Александр Клоков. Фото из личного архива героя публикцаии

Александр Клоков. Фото из личного архива героя публикцаии

Одно из последних – болотолыжи. Изобретение Александра может войти в арсенал охотников, рыболовов, любителей собирать клюкву и спасателей, которые занимаются поиском пропавших на болоте.

Его лыжи могут плавать и ходить по болоту как по снегу. В отличие от зарубежных лыжи, придуманные удорчанином, развивают более высокую скорость и очень удобны. А придумать их Александру помог… гусь. Когда удорчанин отправился за ним на охоту, пернатый заставил мужчину погоняться за ним. Тогда и родилась задумка.

— Я еще занимаюсь сбором и изготовлением напитков и бальзамов на основе березового сока и готовлю иван-чай с дикоросами для вип-персон. Все мои рецепты могли бы стать брендом республики. Мой напиток на основе березового сока дегустировал даже экс-глава Коми Юрий Спиридонов, – с гордостью вспоминает удорчанин.

В Сыктывкаре начали шить маски: «Хватит всем. Будем работать в три смены, если надо» Проблему с дефицитом индивидуальных средств защиты понемногу решают (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На выходных в Коми похолодает
В Максаковке появится мемориал, посвященный участникам ВОВ
В Визинге пьяная женщина попала в ДТП и напала на полицейских
Фейки атакуют: Сыктывкар не будут изолировать от других регионов
В Коми обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»
В России заработал интернет-ресурс «стопкоронавирус.рф»
В Печоре по торговому центру бегает лемур
В 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение
Из-за коронавируса МЧС в Коми привели в повышенную готовность
Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми
Суд обязал администрацию Сыктывкара выделить землю под ЛЭП
В Сыктывкаре пенсионерка повредила позвоночник в автобусе
В Сыктывкаре столкнулись УАЗ и Audi: пострадали три девушки
Из-за коронавируса в роддомах Коми запретили партнерские роды
Сыктывкарка чуть не вышла из подъезда через окно на пятом этаже