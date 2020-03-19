На реализацию нацпроектов в Коми потратят 9,4 млрд рублей

Сегодня прошло заседание правительства Коми. Одним из вопросов, заявленных в повестке, стала реализация национальных проектов.

Министр финансов Константин Плехов рассказал о результатах реализации федеральных проектов в Коми в 2019 году и финансировании национальных проектов в республике в этом году.

Глава ведомства выделил несколько проблем, которые возникли при реализации нацпроектов в Коми в 2019 году. В частности, много сил и времени отнимает контроль за своевременным проведением закупок. Поэтому Константин Плехов призвал заключить все государственные контракты по нацпроектам до 1 апреля, по муниципальным до 1 мая.

Также в прошлом году из выделенных на нацпроекты средств не были освоены 120 млн рублей. Произошло это по нескольким причинам: экономии бюджета, продления срока строительства, переноса части средств на следующий год, отсутствия подрядчиков или некачественного выполнения ими своих обязательств. Ещё одной проблемой при претворении нацпроектов в жизнь стало отсутствие подробно расписанных календарных планов.

От проблем Константин Плехов перешел к результатам. Например, по направлению «Человеческий капитал» (проекты «Демография», «Здравоохранение», «Культура») за рождение первого ребенка получили выплаты 4,8 тысяч семей, за третьего ребенка более двух тысяч семей, сертификат на семейный капитал 1625 семей. Завершили строительство детсада в Большелуге и выкупили помещения под дошкольные учреждения в Сыктывкаре. Построено шесть спортивных объектов. Создано 11 виртуальных концертных залов. Приобрели 17 автомобилей скорой помощи. Благодаря грантовой поддержке в Коми создали 59 объектов малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

В этом году на воплощение нацпроектов в жизнь выделили 9,4 млрд рублей это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Чтобы в этом году освоить средства в полном объеме, Константин Плехов, завершая свой доклад, попросил правительство обратить внимание на озвученные им проблемы, решая их, и больше вовлекать в реализацию нацпроектов глав муниципалитетов. Кроме того, министр финансов призвал доносить информацию о нацпроектах до людей.

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