В Инте распространяют слухи о собаках-людоедах

В интинских группах «ВКонтакте» распространилась информация о мертвом бездомном, найденном на свалке. Его якобы разорвали собаки. Пресс-служба городской администрации сообщила, что информация о том, что человек умер от укусов — ложная.

Эта информация не вполне достоверна. Действительно, на полигоне ТКО обнаружен мертвый человек из числа тех, которые постоянно обитают на свалке. Причина его гибели пока официально не установлена, но известно, что он страдал хроническими заболеваниями, соответствующими его образу жизни. Заявления о том, что человек умер от укусов не более чем домыслы, которые распространяются для нагнетания негативных панических настроений, говорится в сообщении в официальной группе интинской администрации «ВКонтакте».

Напомним, что в Инте недавно заработала служба по отлову бездомных животных.

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