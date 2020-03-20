Исполнять обязанности главы МинЖКХ Коми будет Виталий Поправка
Константин Лазарев недавно покинул этот пост
Виталий Поправка. Фото пресс-службы МинЖКХ Коми
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Исполнение обязанностей министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми возложено на Виталия Поправку. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 20 марта, Сергей Гапликов. Исполнять обязанности главы ведомства Виталий Поправка начнет с 21 марта.
Напомним, что ранее эту должность занимал Константин Лазарев.
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ИСТОЧНИК KP.RU