2020-03-20T12:26:35+03:00
Общество

Исполнять обязанности главы МинЖКХ Коми будет Виталий Поправка

Константин Лазарев недавно покинул этот пост
Дарья ЮДИНА
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Виталий Поправка. Фото пресс-службы МинЖКХ КомиВиталий Поправка. Фото пресс-службы МинЖКХ Коми
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Исполнение обязанностей министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми возложено на Виталия Поправку. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 20 марта, Сергей Гапликов. Исполнять обязанности главы ведомства Виталий Поправка начнет с 21 марта.

Напомним, что ранее эту должность занимал Константин Лазарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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