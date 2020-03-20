2020-03-20T18:46:59+03:00
Общество

Минобраз включится в диалог по березовой роще рядом с Гимназией искусств Коми

Ведомство хочет наладить общение между участниками группы
Дарья ЮДИНА
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Роща пока ждет своей участи, грустно опустив ветвиРоща пока ждет своей участи, грустно опустив ветвиФото: Екатерина САВЕНКО
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Недавно вокруг березовой рощи рядом с Гимназией искусств Коми разгорелся спор. Сыктывкарские активисты обратили внимание на то, что её хотят срубить и на месте построить центр культурного развития. Это вызвало возмущение людей. Минкульт Коми пообещал учесть все мнения и создать рабочую группу по этому вопросу. Но ведомство подчеркнуло, сдвигать пятно застройки невыгодно в финансовом плане. В диалог пообещало включиться и министерство образования, науки и молодежной политики региона.

В пресс-службе Минобраза Коми рассказали, что ведомство планирует работу по налаживанию диалога между сторонами в рамках рабочей группы.

- В ситуации, когда такое решение вызвало сомнения и споры, необходимо искать «золотую середину»: центр культурного развития нужен городу, и вопросы, связанные с его появлением, не должны вызывать сомнений и разночтений, - ответили на запрос «КП-Коми».

Руководство гимназии, её ученики и выпускники на ситуацию повлиять не могут. Тем не менее, считают, что к вопросу нужно подойти серьезно: провести экспертизу и определить, насколько деревья ветхие, опасны ли они для детей и окружающих.

– Не совсем ясно, зачем возле существующего концертного зала гимназии, в котором проводятся некоторые городские и республиканские мероприятия, строить еще один в рамках планируемого нового центра? – задается вопросом и.о. директора гимназии Валентина Ревунецъ. – С точки зрения градостроительства здесь гораздо интереснее смотрелся бы какой-нибудь республиканский спортивный объект, где учились и проживали бы дети. Или, к примеру, современная спортивная площадка – территория для занятий физкультурой и уличных спортивных соревнований.

Выпускникам гимназии нелегко думать о том, что памятное место из их отрочества скоро может исчезнуть. Гимназисты много времени проводили и проводят в этой роще: ищут гербарий, собирают цветы весной, гуляют и общаются.

- Наш класс был одним из первых, кому посчастливилось жить в новых спальных корпусах. Окна комнат сельских ребят выходили как раз на рощу: машин не слышно, только свежий воздух и пение птиц, – рассказывает выпускница гимназии 1998 года Анастасия Котречко.

С березами связано много памятных моментов: ее 40 лет назад посадили еще жители бывшего интерната. Некоторым деревьям они даже дали свои имена.

Между тем, глава минспорта Коми Николай Бережной на прошедшем 19 марта заседании правительства сообщил, что рядом с Гимназией искусств создадут спортивную площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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