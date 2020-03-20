2020-03-20T18:47:30+03:00
Общество

Жители Коми, вернувшиеся из-за рубежа, должны будут пройти карантин

Самоизоляция продлится 14 дней
Дарья ЮДИНА
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В Коми из-за коронавируса будут проверять приезжающих из-за рубежа жителейВ Коми из-за коронавируса будут проверять приезжающих из-за рубежа жителейФото: Олег УКЛАДОВ
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Все прибывающие из-за границы в Республику Коми должны будут пройти карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Все лица, прибывающие в Республику Коми из-за рубежа, должны будут пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Люди должны будут сидеть дома во время карантина. Если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Важно полностью выполнять требования по карантину в домашних условиях - 14 дней находиться в изолированном помещении, исключающим контакты с членами семьи и другими лицами. В случае ухудшения состояния необходимо срочно обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая поликлинику.

Все работающие граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, могут дистанционно оформить электронный больничный. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после семи календарных (пяти рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Всем прибывшим необходимо обратиться на горячую линию 8-800-55-00000 в Республике Коми. Гражданам необходимо сообщить о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей. Звонок бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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