Сыктывкарец признался в убийстве мамы маленького ребенка

Житель Сыктывкара признался в том, что в 2010 году убил маму маленького ребенка. Дело раскрыли только после того, как в полицию поступила явка с повинной. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Зампрокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее дважды судимого за убийства жителя Сыктывкара. Он обвиняется в убийстве.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 13 марта 2010 года мужчина по дворе одного из домов по Октябрьскому проспекту увидел незнакомую женщину с маленьким ребенком. Он беспричинно решил ее убить. Фигурант дела подошел к женщине сзади и ударил ее ножом в спину. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Преступление долго оставалось нераскрытым. Недавно в следственный орган поступила явка с повинной от убийцы, в которой он подробно изложил обстоятельства совершения им преступления. В ходе расследования обвиняемый вину в совершении преступления признал, дал показания и подтвердил их при проверке.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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