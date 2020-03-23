Сыктывкар некрасивый. Десять зданий, которые портят вид столицы Коми

Сыктывкарский урбанист Дмитрий Махов составил список зданий, которые, по его мнению, портят внешний вид столицы Коми. Он подробно объяснил, что с этими домами не так.

- Для того, чтобы город стал привлекательным, необходимо не только избавляться от заброшенных и аварийных зданий, но и вводить дизайн-код на фасады, убирать наружную рекламу. Наши улицы должны быть просторными, доступными, комфортными и безопасными. Да, аварийные и заброшенные здания в городе создают депрессивный настрой и притягивают к себе маргинальные личности. В свой список я включил те постройки, которые, на мой взгляд, создают для города ряд сложностей, - говорит Дмитрий. Итак, поехали!

ЖК «Атлантида»

Главная ошибка города. Инфраструктура «Орбиты» не рассчитана на создание такого большого количества жилых домов в одном месте. Из-за этого идет нагрузка на дороги, общественный транспорт. Застройщик планирует дополнительные автомобильные развязки, казалось бы это поможет, но как показывает мировой опыт, это не уменьшит количество пробок, а только увеличит, либо перенесет пробку в другое место. Мир не застраивается многоэтажками уже лет 50-60. Обычно такие районы со временем превращаются в гетто. Через лет 20 здесь будут проблемы с пробками и машинами, припаркованными на газоне, либо на тротуаре.

Высотки на улице Карла Маркса

Аналогичные проблемы, как и ЖК «Атлантида».

ЖК «Тиман»

Типичный двор-парковка, где человек, выходя из подъезда, сразу же попадает на агрессивную улицу. Насколько такие дворы безопасны, например, для детей? Ребенка из-за стоящей рядом машины можно не увидеть, а по дворам можно законно ездить со скоростью 40 км/ч (20 км/ч по ПДД + 20 - это нештрафуемый порог). Хотели бы жить в таком дворе, где ежедневно есть риск для ваших детей?

ТЦ «Торговый двор» («Свечка»)

Небоскребы создают доминанту на улицах. В нашем случае, ТЦ не создает вокруг себя никакой точки притяжения для горожан. Там не хочется гулять, либо сидеть на лавочке, потому что вокруг одна сплошная парковка. Фасад здания завешан рекламой, а вход в здание не доступен для мам с колясками или людей на колясках.

Общественный туалет возле Театра оперы и балета РК

Общественные туалеты - важный элемент в жизни города. Однако они должны быть привлекательными. Туалет возле театра таким не является. Он мрачный, мало освещенный и холодный.

Магазинные павильоны на улице Коммунистическая (нечетная сторона)

Отсутствие дизайн-кода портит главную туристическую улицу города. Эти магазины забирают пространство у пешеходов, в некоторых местах узко и трем людям уже сложно идти в ряд. Только эти два фактора делают улицу Коммунистическую непривлекательной, на ней не хочется гулять из-за машинопотока и большого количества людей.

Здание Сбербанка на улице Куратова, 53

Есть много недостатков. И внешний вид (из дешевых цветных панелей, которые никак не вписываются во внешний облик улицы Куратова), и то, что вечно припаркованные машины возле здания создают затруднение на перекрестке.

ТЦ «York», Петрозаводская, 58

На улице Петрозаводской можно сделать хорошую аллею для прогулок и разных активностей, но вместо этого там стоит очередной торговый центр. Здание тоже из дешевых цветных материалов, завешено рекламой. Рядом - гигантская парковка.

Дом Дружбы народов Коми

Очередное здание из цветных пластиковых материалов, которое не вписывается в архитектурный ансамбль Стефановской площади. Здание не доступно для мам с колясками, либо людей на колясках, хотя является общественным пространством. В коридорах можно запутаться. Из-за того, что дизайн-код не соблюдается, портится внешний вид. К тому же есть тенденция сдачи помещений в коммерческих целях. Здание первоначально предназначалось для объединения народов, а не для коммерции. Отсюда вопрос, почем «Дом Дружбы»?

Мелькомбинат

Гигантская зона отчуждения. Из таких промышленных объектов здорово было бы сделать ландшафтный парк. Есть отличный пример, как из старого металлургического завода в городе Дуйсбург-Норд (Германия) сделали современное пространство. Есть скалодромы, заводская труба превратилась в смотровую площадку, а газгольдер - в дайвинг-центр, не говоря уже о промышленных помещениях, переделанных под рестораны, коворгинги и концертные залы.

Новая школа в «Орбите»

Когда уже заказчик поймет, что здания могут быть не только цветными? Можно делать их натуральных цветов и материалов, и будет красиво!

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