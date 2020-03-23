2020-03-23T12:10:18+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара разберется с проблемой поликлиники в Лесозаводе

Наталья Хозяинова посетила «Полимедику», учреждение градоначальнице понравилось
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Поликлиника сейчас выглядит вот так. Фото Натальи ХозяиновойПоликлиника сейчас выглядит вот так. Фото Натальи Хозяиновой
Изменить размер текста:

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на прошлой неделе не смогла попасть в новую поликлинику «Полимедика», чему посвятила возмущенный пост в Instagram. После особого приглашения руководства нового учреждения градоначальница все-таки посетила клинику. Мэру «Полимедика» понравилась, она будет разбираться, почему в Сыктывкаре нельзя просто так взять и открыть поликлинику.

Градоначальница побывала в новой лесозаводской поликлинике в минувшую пятницу. Она убедилась, что учреждение готово на 100% к приему пациентов. Только в ближайшее время «Полимедика» их не увидит, благодаря бюрократической канители.

Все готово к приему пациентов

Все готово к приему пациентов

- Комфортные и уютные кабинеты, современное оборудование, на мой взгляд, соблюдены все нормативы и требования. Сейчас поликлинике, которая планирует принимать горожан по полису ОМС (бесплатно), не хватает лишь закрепленных за ней людей. Вопрос наличия современного медицинского учреждения в Лесозаводе стоит остро для города и его жителей. Открытие «Полимедики» позволит обеспечить медицинское обслуживание населения на высоком уровне. Буду разбираться в этом вопросе, - отметила Наталья Семеновна.

Но пациентов нет

Но пациентов нет

Напомним, что новую поликлинику не открывают, потому что Минздрав не может передать Лесозавод «Полимедике». Чиновники говорят, что у ведомства нет таких полномочий. Но чтобы поликлиника финансировалась по системе ОМС в полном объеме, нужно чтобы к новой здравнице прикрепилось 2800 детей и 14 тысяч взрослых. На сбор заявлений уйдут, как минимум, месяцы! Если передачи не случится, то поликлиника не сможет претендовать на деньги, которые полагаются по тарифному соглашению в сфере ОМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Коми отстранился от проблемы с новой поликлиникой в Лесозаводе

В ведомстве говорят, что полномочий на передачу микрорайона у них нет и ничем помочь они не могут (подробности).

Руководство «Полимедики» вступило в заочную переписку с мэром Сыктывкара

Как оказалось, градоначальница не в курсе того, что происходит вокруг медучреждения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Когда во мне что-то надломилось, меня выбросили»: ученый отправил жену в психбольницу и забрал у нее троих детей
Женщина пишет петиции и пытается увидеть хотя бы младшую дочку. Бывший муж считает, что их мама бывает не в себе и может быть опасна для ребенка [видео]
"В Клятве Гиппократа нет ничего про поездку в Испанию. Вам крови хочется?". Онищенко вступился за врача-инфекциониста, которая скрыла поездку за рубеж
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы защитил врача-инфекциониста, которая скрыла свой выезд за рубеж [аудио]
Новости 24
Антисептики в Сыктывкаре появятся через две недели?
Врач-взяточница из военкомата Коми не смогла смягчить приговор
Жители села в Коми присматривают за одиноким лебедем
Пассажиры могут сдать невозвратные билеты
Осадки и сильный ветер: какой будет погода в Коми
В Удорском районе Mitsubishi упал под мост
В Воркуте бизнесмена оштрафовали за крупную партию снюсов
На ремонт дорог в Инте выделили почти 35 миллионов
В Прилузье сгорела администрация села и библиотека
В сыктывкарском парке установят 12 аттракционов
В Вуктыле суд запретил школе пользоваться компьютерами
В Коми круглосуточно производят туалетную бумагу
В центре Сыктывкара неизвестный расстреливает птиц
На выходных в Коми похолодает
В Максаковке появится мемориал, посвященный участникам ВОВ
В Визинге пьяная женщина попала в ДТП и напала на полицейских
Фейки атакуют: Сыктывкар не будут изолировать от других регионов
В Коми обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»
В России заработал интернет-ресурс «стопкоронавирус.рф»
В Печоре по торговому центру бегает лемур
В 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение
Из-за коронавируса МЧС в Коми привели в повышенную готовность
Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми
Суд обязал администрацию Сыктывкара выделить землю под ЛЭП
В Сыктывкаре пенсионерка повредила позвоночник в автобусе
В Сыктывкаре столкнулись УАЗ и Audi: пострадали три девушки
Из-за коронавируса в роддомах Коми запретили партнерские роды
Сыктывкарка чуть не вышла из подъезда через окно на пятом этаже