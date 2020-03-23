Мэр Сыктывкара разберется с проблемой поликлиники в Лесозаводе

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на прошлой неделе не смогла попасть в новую поликлинику «Полимедика», чему посвятила возмущенный пост в Instagram. После особого приглашения руководства нового учреждения градоначальница все-таки посетила клинику. Мэру «Полимедика» понравилась, она будет разбираться, почему в Сыктывкаре нельзя просто так взять и открыть поликлинику.

Градоначальница побывала в новой лесозаводской поликлинике в минувшую пятницу. Она убедилась, что учреждение готово на 100% к приему пациентов. Только в ближайшее время «Полимедика» их не увидит, благодаря бюрократической канители.

Все готово к приему пациентов

- Комфортные и уютные кабинеты, современное оборудование, на мой взгляд, соблюдены все нормативы и требования. Сейчас поликлинике, которая планирует принимать горожан по полису ОМС (бесплатно), не хватает лишь закрепленных за ней людей. Вопрос наличия современного медицинского учреждения в Лесозаводе стоит остро для города и его жителей. Открытие «Полимедики» позволит обеспечить медицинское обслуживание населения на высоком уровне. Буду разбираться в этом вопросе, - отметила Наталья Семеновна.

Но пациентов нет

Напомним, что новую поликлинику не открывают, потому что Минздрав не может передать Лесозавод «Полимедике». Чиновники говорят, что у ведомства нет таких полномочий. Но чтобы поликлиника финансировалась по системе ОМС в полном объеме, нужно чтобы к новой здравнице прикрепилось 2800 детей и 14 тысяч взрослых. На сбор заявлений уйдут, как минимум, месяцы! Если передачи не случится, то поликлиника не сможет претендовать на деньги, которые полагаются по тарифному соглашению в сфере ОМС.

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Как оказалось, градоначальница не в курсе того, что происходит вокруг медучреждения (подробности).