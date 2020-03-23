2020-03-23T11:15:02+03:00
Общество

Самую высокую зарплату в Коми получают нефтяники и газовики

В среднем они зарабатывают 89 тысяч рублей в месяц
Дарья ЮДИНА
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В Коми нефтяники получают самую высокую зарплатуВ Коми нефтяники получают самую высокую зарплатуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«РИА Новости» назвали самые высокооплачиваемые профессии в регионах. В Республике Коми отраслью с наивысшей зарплатой стала добыча нефти и газа. В среднем люди, занятые в этой отрасли, получают 89 тысяч рублей в месяц.

Наш регион вошел в число регионов, где самые высокие зарплаты связаны с добычей полезных ископаемых, заняв 18 место в общем рейтинге. В лидерах топа — нефтяники и газовики из Сахалинской области (368 тысяч рублей в месяц) и из Ямало-Ненецкого автономного округа (156 тысяч рублей) и финансисты из Москвы (171 тысяча рублей в месяц). В самом низу топа находятся госслужащие из Калмыкии, Мордовии и Псковской области (35 тысяч рублей в месяц).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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