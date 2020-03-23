Сыктывкарцы решат судьбу фрегата рядом с «Детским миром»

Мэрия Сыктывкара рассматривает вопрос о судьбе корабля с площадки перед ТЦ «Детский мир». Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Горожане не раз жаловались на плохое состояние арт-объекта в виде фрегата на волне. Корабль сделан из дерева, поэтому за годы под открытым небом его конструктивные элементы стали ветхими. Принимая во внимание мнение сыктывкарцев, мэрия столицы рассматривает два варианта – ремонт корабля или его демонтаж вместе с постаментом. Горожанам предлагается выразить своё мнение по этому поводу через он-лайн-опрос, доступный по ссылке.

В случае, если жители города поддержат демонтаж, фрегат будет перенесён на одну из территорий, принадлежащих ФСИН (в своё время корабль изготовили осуждённые ИК-25). Соответствующие договорённости со ФСИН у мэрии имеются.

Если горожане выскажутся за ремонт корабля, то обслуживающая организация МКП «Жилкомсервис» демонтирует корабль, отремонтирует и вернёт его на место.

Онлайн-опрос продлится до 3 апреля 2020 года.

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