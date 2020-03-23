Воркутинцы не по рождению — по духу

Воркута за 2019 год в буквальном смысле потеряла две тысячи человек. Люди в поисках лучшей жизни покидают заполярный город. Но «КП-Коми» познакомилась с воркутинцами, которые, наоборот, приехали жить и работать на благо «заполярной кочегарки».

Гульнара Орлова-Хаматнурова признается, что скучала по родителям. Фото из архива героев публикации

Тоска по родителям

Актриса театра Гульнара Орлова-Хаматнурова перед переездом в заполярный город училась в Казани. После окончания обучения вместе с мужем увидела объявление о том, что в воркутинский театр требуются актеры решили попробовать.

- Я была папиной-маминой дочкой. Когда училась в Казани, несколько раз приезжала к родителям и они ко мне. Когда я переехала после зеленой Казани в Воркуту, у меня был шок: где я оказалась? Очень сильно скучала по родителям. Они, как потом оказалось, тоже: в телефонных разговорах мама с папой не давали тоске пробиться, чтобы не дать мне повода сорваться обратно. Все выяснилось, когда я впервые их навестила после переезда, - говорит Гульнара.

Воркута встретила молодую семью дождями и холодами. И людским теплом: сначала Гульнара с супругом поселились в общежитии, и каждый сосед подходил, спрашивал, чем помочь. Актриса признается: по приезду долго отвыкала от того, чтобы готовить большими порциями, как принято было в родительской семье.

- Сейчас я безумно люблю «столицу мира», живу здесь уже 15 лет. Когда я приезжаю в Казань, не понимаю, как прожила в ней столько лет: шум, суета, все куда-то спешат. Конечно, воркутинцы уезжают. Я считаю, что люди делают ради детей. Десять месяцев зимы ребятам тяжело переносить. Когда мы с маленькой дочкой поехали в отпуск, она радовалась каждой травиночке, каждому дереву, - делится мнением Гульнара.

Актриса прожила в суровом городе уже много лет, и пока уезжать не планирует не хочется оставлять горячо любимый театр.

Людмила Садовина решилась на переезд после предложения любимого. Фото из архива героя публикации

По любви

Трехкратная чемпионка мира по гиревому спорту Людмила Садовина провела большую часть жизни в Белгородской области. В Воркуту переехала в 2013 году после предложения возлюбленного Василия, тоже спортсмена.

– Первые три года было тяжело: смена обстановки, новые друзья, работа. В Воркуте живут прекрасные люди, которые всегда рядом, когда это действительно нужно. Огромное им спасибо, – говорит Людмила.

Спортивная семья уже привыкла к погодным круговертям Воркуты. Людмила научилась находить в северной природе свою прелесть.

– Два года назад с мужем приобрели горные велосипеды, на которых ездим круглый год. Я люблю тундру! Она прекрасна для путешествий в любое время года. Зимой осваиваю кайт, летом катаемся на велосипеде, сплавляемся по реке. Думаю, туризм в этом девственном северном крае можно было бы сделать доступнее.

Андрей Грачев думал, что надолго в суровом городе не задержится. Фото из архива героя публикации

Теплота души

Актер воркутинского драмтеатра имени Б.А. Мордвинова Андрей Грачев раньше жил в Нижнем Новгороде. В Воркуту он отправился после окончания театрального училища.

– Я не был уверен, что задержусь в заполярном городе: на руках было 30 тысяч рублей и сумка с одеждой на первое время, – вспоминает Андрей.

Его приятно поразила полка буккроссинга на вокзале и дома на сваях, а покорила доброта воркутинцев. Однажды после спектакля Андрей отправился на остановку караулить маршрутку – автобусы в позднее время ходили нечасто. Рядом с ним пожилые женщины вызывали такси.

– Они предложили мне номер такси, потом – доехать с ними. Не зря говорят про северную теплоту души. Я вежливо отказался. Эту историю вспоминаю до сих пор.

Со временем общественный транспорт Андрея разбаловал. По словам актера, северяне часто ездят на автобусах и пользуются услугами такси, хотя город совсем небольшой. В Нижнем, куда юноша отправляется в отпуск, он много ходит пешком.

Воркута Андрею нравится: для жизни есть все. Молодого человека привлекает постепенное преображение «столицы мира», люди, прошлое, атмосфера.

– Может, движухи не так много, как в больших городах, но это и интересно: ты плывешь не по течению. Воркута может заинтересовать молодежь именно этим.

Гульнару Тагирову Воркута научила философски относиться к погоде. Фото из архива героя публикации

Думала, что не смогу адаптироваться

Журналистке Гульнаре Тагировой, жившей в Белгороде, три года назад предложили работу в Воркуте.

– Я была уверена, что не смогу адаптироваться, и через месяц-другой уеду. Привыкнуть помогло то, что здесь все было новым, удивительным и даже поразительным, – признается Гульнара. – Иногда раздражает долгая зима, метели. Но благодаря этому начинаешь философски относиться к погоде.

По мнению журналистки, в заполярном городе проблемы с инфраструктурой, поэтому о столице мира сложно думать в категории «нравится – не нравится».

– В любом случае это удивительный город, в котором живут вдохновляющие люди. Здесь стоит остаться по разным причинам. У каждого они свои. Человек может быть несчастен в Париже (да где угодно!) и счастлив и доволен жизнью в Воркуте.

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