В Коми запустили онлайн-акцию «Искусство рядом»

Министерство культуры Коми запустило онлайн-акцию «Искусство рядом». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция «Искусство рядом» — шаг на пути развития медиакультурного пространства Коми. Республиканские выставочные залы, библиотеки, театры, концертные площадки переносят свою деятельность в онлайн. Для этого они используют современные телекоммуникационные технологии.

Акция включает в себя аудиосказки Коми писателей Елены Габовой, Елены Козловой и Тамары Ломбиной, фототур по выставке Лиды Костаревой «Забытое ремесло» от Центра «Югор», поэтический интерактивный марафон произведений Великой Победы от Коми филармонии, образовательный проект «Краевидение. Коми край глазами художников» от Нацгалереи Коми, онлайн-трансляцию постановок и закулисья от театров Коми, а также диджитал-курс «О маркетинге просто» от Комикино.

Информацию об акции публикуют в сообществах Минкультуры Коми, госучреждений культуры региона. Кроме того, акцию поддержали муниципальные дома культуры, музеи, библиотеки Коми.