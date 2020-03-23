В администрации главы Коми отменили личные приемы

Администрация главы Коми временно приостановило проведение личных приемов граждан. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Как пояснили власти Коми, такое решение принято в связи угрозой распространения коронавируса.

– Личные приемы граждан в приемной для граждан администрации главы Республики Коми, личные приемы граждан должностными лицами администрации главы Республики Коми временно приостанавливаются, – говорится в сообщении.

Жителям Коми советуют обращаться в письменной форме через интернет-приемную, размещённую на официальном сайте правительства республики. Кроме того, можно направить обращение письмом по адресу: 167010, Сыктывкар, улица Коммунистическая, 9, кабинет №8; либо же оставить письмо на посту охраны администрации главы Коми. О возобновлении личных приемов власти региона пообещали сообщить дополнительно.