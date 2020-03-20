«Комиавиатранс» приостановил свою реорганизацию

Авиакомпания «Комиавиатранс» приостановила свою реорганизацию, запланированную еще в 2016 году. Об этом сообщает «КомиОнлайн».

Планировалась, что «Комиавиатранс» проведет реорганизацию путем обособления из состава акционерного общества аэропортового комплекса. Предлагалось учредить два дочерних предприятия - ООО «Международный аэропорт Сыктывкар» и ООО «Аэропорты республики Коми». Глава Коми Сергей Гапликов сообщал, что считает реорганизацию вынужденной мерой. По его словам, разделение компании на авиаперевозчика и аэропортовый комплекс сделает работу предприятия более стабильной и качественной.

Этот процесс должен был завершиться до конца прошлого года, однако, как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Коми, его приостановили до 1 июля 2020 года. В ведомстве отметили, что таково распоряжение правительства республики.

Сейчас Арбитражный суд Коми рассматривает иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» к «Комиавиатрансу» о признании авиакомпании банкротом. Стороны предпринимают меры по урегулированию спора путем заключения мирового соглашения. В настоящее время проводится сверка расчетов с учетом требований действующего законодательства.