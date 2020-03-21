В субботу выйдет выпуск «Поедем, поедим», посвященный Коми

В субботу, 21 марта, на НТВ покажут выпуск программы «Поедем, поедим», посвященный Республике Коми. Об этом сообщается на странице передачи в социальной сети «ВКонтакте».

Ведущий передачи – итальянец Федерико Арнальди. Он со съемочной группой побывал в Ухте еще 22 февраля. Журналисты посетили в Ухте целый ряд достопримечательностей, и ведущий поделился впечатлениями от Коми. Затем съемочная группа побывала в Ижемском районе.

– Федерико Арнальди в Республике Коми! Он узнает, как выживают на крайнем севере, что такое праздник «Луд», примет участие в «Лямпиаде» и познакомится с местным изобретателем вездеходов. А еще, итальянский путешественник обучится игре в керлинг, покажет, какие сани называются «безумными», попробует цветные пельмени и приготовит сырные шарики с Андреем Державиным, – говорится в сообщении.

Уточняется, что программу можно будет увидеть в субботу в 14.05 на телеканале НТВ.