В Коми под наблюдением находится 431 человек

По состоянию на субботу, 21 марта, в Коми под наблюдением медиков находится 431 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, в регионе по-прежнему зафиксирован один случай заболевания коронавирусом.

– Под медицинским наблюдением находится 431 человек, в том числе 422 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу. Из них – девять человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, 14 находятся в обсерваторе, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в отношении 58 человек подозрения на коронавирус не подтвердились. Этих людей обследовали и сняли с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока.