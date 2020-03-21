2020-03-21T14:25:15+03:00
Общество

В Коми под наблюдением находится 431 человек

В регионе по-прежнему зафиксирован один случай заболевания коронавирусом
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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По состоянию на субботу, 21 марта, в Коми под наблюдением медиков находится 431 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, в регионе по-прежнему зафиксирован один случай заболевания коронавирусом.

– Под медицинским наблюдением находится 431 человек, в том числе 422 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу. Из них – девять человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, 14 находятся в обсерваторе, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в отношении 58 человек подозрения на коронавирус не подтвердились. Этих людей обследовали и сняли с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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