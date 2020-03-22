Появились подробности пожара в Лойме, где сгорела администрация

Стали известны подробности пожара в селе Лойма Прилузского района, который произошел в ночь на субботу, 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, в селе Лойма Прилузского района сгорело дореволюционное здание 1875 года постройки. Пламя уничтожило администрацию и библиотеку. Там находились редкие дореволюционные и самиздатовские книги. Внутри также имелся целый ряд ценных экспонатов. Жители Лоймы объявили сбор средств и стройматериалов для восстановления здания. Кроме того, люди просят присылать книги.

По данным МЧС, здание на улице Центральной загорелось еще в пятницу в 22.58. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Им удалось потушить огонь только утром – в 9.11. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности отопительной печи. На месте происшествия работали три единицы техники и 13 огнеборцев. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.