2020-03-22T15:14:19+03:00
Общество

В Коми под наблюдением медиков находятся 498 человек

За сутки с медицинского учета сняли 20 человек
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В регионе по-прежнему зафиксирован один случай заболевания коронавирусомВ регионе по-прежнему зафиксирован один случай заболевания коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Коми под наблюдением врачей находятся 498 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В республике по-прежнему зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом . Сейчас под медицинским наблюдением находится 498 человек. 490 из них прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу. Восемь человек контактировали с заболевшими в других регионах России, 22 находятся в обсерваторах.

– Всего сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 143 человека, в том числе за последние сутки – 20. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, – отметили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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