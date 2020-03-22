В Коми под наблюдением медиков находятся 498 человек

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в Коми под наблюдением врачей находятся 498 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В республике по-прежнему зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом . Сейчас под медицинским наблюдением находится 498 человек. 490 из них прибыли из неблагополучных стран по коронавирусу. Восемь человек контактировали с заболевшими в других регионах России, 22 находятся в обсерваторах.

– Всего сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 143 человека, в том числе за последние сутки – 20. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, – отметили в Роспотребнадзоре.