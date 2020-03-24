2020-03-24T11:16:33+03:00
Общество

Минсельхоз Коми: «Дефицита продуктов не ожидается»

Ведомство вместе с МВД следит за ситуацией в магазинах
Дарья ЮДИНА
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Дефицита продуктов в Коми не будет - Минсельхоз бдитДефицита продуктов в Коми не будет - Минсельхоз бдитФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Минсельхоз Коми сообщает, что по результатам ежедневного мониторинга потребительского рынка в республике снизился покупательский спрос на продукты питания длительного хранения и товары первой необходимости.

Дефицита продуктов в Коми не ожидается. Сбоев в поставках нет. Выкладка товаров в магазинах максимальная и полки пополняются незамедлительно. Министерство продолжит отслеживать ситуацию на рынке, говорит министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Контролировать цены в регионе будет антимонопольная служба и подразделения Отдела борьбы с экономическими преступлениями МВД по Республике Коми.

По словам Анатолия Князева, с органами местного самоуправления проработаны вопросы сохранения числа проводимых ярмарок. Обговорены условия снятия всех барьеров, препятствующих круглосуточному перемещению транспорта, обеспечивающего подвоз продуктов питания и иных товаров в магазины.

Кроме того, ведомство проводит рейды и проверяет, проводятся ли профилактические мероприятия и есть ли в наличии средства дезинфекции в организациях торговли и общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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