Одну из выживших в жутком ДТП в Коми девочек госпитализировали в Санкт-Петербург

Выжившие в жутком ДТП в Сосногорском районе сестры находятся под пристальным наблюдением медиков. 13-летнюю девочку бортом санавиации госпитализировали в Санкт-Петербургскую клинику, а ее 8-летняя сестра остается в Сыктывкаре.

- Младшую перевели в общую палату отделения нейрохирургии Республиканской деткой клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Старшую девочки 23 марта силами санавиации отправили в северную столицу России. Там ей предстоит наблюдение и обследование в Детском ортопедическом институте имени Турнера, - рассказали в Минздаве Коми.

Напомним, что чудовищное ДТП, которое произошло поздним вечером 7 марта, унесло жизни шести человек. По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер». Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. Был ли он пьян в момент ДТП, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которые занимаются резонансным ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама не хотела ехать, будто предчувствовала трагедию»: люди — о семье, погибшей в ДТП в Коми

Авария недалеко от Нижнего Одеса унесла жизни шести человек. Еще две маленькие девочки - в коме (подробности).

Супругов, погибших в чудовищном ДТП под Нижним Одесом, будут хоронить в Белгороде

За жизнь их дочерей борются врачи (подробности).

Выжившие в жутком ДТП в Коми сестры пришли в себя

Родители девочек 7 марта погибли в жуткой аварии под Нижним Одесом (подробности).