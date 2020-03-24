2020-03-24T11:29:15+03:00
Общество

Одну из выживших в жутком ДТП в Коми девочек госпитализировали в Санкт-Петербург

Ее младшая сестра осталась в Сыктывкаре
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УГИБДД по Коми, ГУ МЧС по КомиФото УГИБДД по Коми, ГУ МЧС по Коми
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Выжившие в жутком ДТП в Сосногорском районе сестры находятся под пристальным наблюдением медиков. 13-летнюю девочку бортом санавиации госпитализировали в Санкт-Петербургскую клинику, а ее 8-летняя сестра остается в Сыктывкаре.

- Младшую перевели в общую палату отделения нейрохирургии Республиканской деткой клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Старшую девочки 23 марта силами санавиации отправили в северную столицу России. Там ей предстоит наблюдение и обследование в Детском ортопедическом институте имени Турнера, - рассказали в Минздаве Коми.

Напомним, что чудовищное ДТП, которое произошло поздним вечером 7 марта, унесло жизни шести человек. По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер». Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. Был ли он пьян в момент ДТП, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которые занимаются резонансным ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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