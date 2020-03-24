2020-03-24T13:48:51+03:00
Общество

В Коми начали искать волонтеров для Чемпионата мира по бенди

Минспорта нуждается в добровольцах
Дарья ЮДИНА
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В Коми ищут волонтеры, которые помогут с организацией Чемпионата мира по бенди. Фото пресс-службы МинспортаВ Коми ищут волонтеры, которые помогут с организацией Чемпионата мира по бенди. Фото пресс-службы Минспорта
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С 24 марта стартует прием заявок для волонтеров на XLI Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре. Чемпионат мира по бенди пройдет в столице Коми в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Волонтёров задействуют не только в организации Чемпионата мира, но и в тестовых соревнованиях.

- По предварительной информации, обновленный республиканский стадион примет в январе 2021 года Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. А спустя месяц уже сыграют команды группы «В» чемпионата мира. На конец марта намечен турнир сильнейших сборных в рамках чемпионата. И, конечно, не одно их этих событий не может обойтись без помощи волонтеров. Сегодня добровольцы самого разного возраста стали неотъемлемой частью проведения соревнований. И мы благодарны им за помощь, - подчеркнул министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Желающие стать частью команды чемпионата должны быть старше 18 лет, знать один или нескольких иностранных языков, а главное иметь желание быть полезным. Команда волонтёров будет работать по самым разным направлениям: атташе спортивных команд; работа со зрителями; организация и проведение культурных мероприятий; медицинское сопровождение и допинг-контроль; транспортная логистика; обеспечение работы СМИ; безопасность.

Регистрация для волонтеров продлится до 31 мая 2020 года. Оформить заявку и ознакомиться с требованиями можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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