2020-03-24T13:54:44+03:00
Общество

«Всё неизбежно наладится»: эксперт призвал жителей Коми не впадать в панику

Российский ученый Виталий Лаженцев уверен — экономика переживет коронавирус
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Люди защищаются от коронавируса как могут. Например, шьют дизайнерские маскиЛюди защищаются от коронавируса как могут. Например, шьют дизайнерские маскиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Доктор географических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации и крупный специалист в сфере социально-экономической географии Виталий Лаженцев считает, что жителям Коми не стоит паниковать из-за коронавируса и скупать туалетную бумагу. Экономика переживет кризис, а значит все неминуемо наладится.

— Система карантина не скажется так сильно на экономике страны и республики в частности, как думают многие. Да, пострадают отрасли и предприятия авиации и туризма, но на текущие потребности людей это почти никак не скажется. Как только волна коронавируса сойдет на нет, все восстановится быстро. Что касается сферы услуг и работы офисов, то и ранее наблюдалась тенденция перевода значительной части работы на дистанционный режим — люди имеют все необходимые ресурсы, чтобы работать из дома, - отметил главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ Уро РАН.

Он отметил, что крупные финансовые компании и банки могут понести убытки из-за пандемии коронавируса. По его словам, будет печально, если правительство решит компенсировать убытки банков и управленческих структур крупных корпораций, как было и раньше в кризисное время. «Тогда они деньги так и не возвращали», - отметил ученый. Виталий Николаевич отмечает, что сейчас время посидеть дома, чтобы блокировать инфекцию.

- Полагаю, что месяц или полтора люди поживут в режиме размеренной жизни, а потом все будет налаживаться. Скупка туалетной бумаги и гречки — это не более чем привычка на уровне памятки предков, - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свадьбы vs коронавирус. Сыктывкарские эксперты советуют жениться летом

В следующем году торжество может влететь в копеечку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми налоговики ограничили прием посетителей из-за коронавируса
Ухтинка уговорила бойфренда поджечь иномарку экс-супруга
Воркутинская швейная фабрика отреагировала на дефицит масок
В Усинске создадут интерактивную карту раздельного сбора отходов
В Сыктывкаре трехлетний малыш отравился настойкой боярышника
В Сыктывкаре продолжатся рейды по торговым центрам
Пропавшего в Воркуте мужчину нашли
В Сыктывкаре иномарка врезалась в ЗиЛ: пострадала женщина
Экс-главе Сыктывдинского района дали условный срок за превышение полномочий
В Прилузье восстановят сгоревшую администрацию села
Воркутинец лишился крупной суммы денег при заказе авиабилетов
В спортивных школах Республики отменены все спортивные мероприятия
Антисептики в Сыктывкаре появятся через две недели?
Врач-взяточница из военкомата Коми не смогла смягчить приговор
Жители села в Коми присматривают за одиноким лебедем
Пассажиры могут сдать невозвратные билеты
Осадки и сильный ветер: какой будет погода в Коми
В Удорском районе Mitsubishi упал под мост
В Воркуте бизнесмена оштрафовали за крупную партию снюсов
На ремонт дорог в Инте выделили почти 35 миллионов