«Всё неизбежно наладится»: эксперт призвал жителей Коми не впадать в панику

Доктор географических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации и крупный специалист в сфере социально-экономической географии Виталий Лаженцев считает, что жителям Коми не стоит паниковать из-за коронавируса и скупать туалетную бумагу. Экономика переживет кризис, а значит все неминуемо наладится.

— Система карантина не скажется так сильно на экономике страны и республики в частности, как думают многие. Да, пострадают отрасли и предприятия авиации и туризма, но на текущие потребности людей это почти никак не скажется. Как только волна коронавируса сойдет на нет, все восстановится быстро. Что касается сферы услуг и работы офисов, то и ранее наблюдалась тенденция перевода значительной части работы на дистанционный режим — люди имеют все необходимые ресурсы, чтобы работать из дома, - отметил главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ Уро РАН.

Он отметил, что крупные финансовые компании и банки могут понести убытки из-за пандемии коронавируса. По его словам, будет печально, если правительство решит компенсировать убытки банков и управленческих структур крупных корпораций, как было и раньше в кризисное время. «Тогда они деньги так и не возвращали», - отметил ученый. Виталий Николаевич отмечает, что сейчас время посидеть дома, чтобы блокировать инфекцию.

- Полагаю, что месяц или полтора люди поживут в режиме размеренной жизни, а потом все будет налаживаться. Скупка туалетной бумаги и гречки — это не более чем привычка на уровне памятки предков, - подытожил он.

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