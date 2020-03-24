Инспекторы ГИБДД Сыктывкара провели рейд «Трасса»

Два экипажа ГИБДД столицы Коми расположились вдоль трассы Сыктывкар — Ухта на участке дороги между Емвалем и Эжвой, называемом в народе «долиной смерти». Корреспондент «КП-Коми» присоединился к блюстителям порядка на трассе, чтобы своими глазами увидеть работу сотрудников ГИБДД и своими руками поймать нарушителей правил дорожного движения.

— С начала операции выявлено 1341 правонарушение: пятеро водителей нарушили правила обгона, 19 – не были пристегнуты ремнем безопасности, 22 водителя не имели права управления авто, 94 водителя управляли технически неисправным автотранспортом с незаконно-нанесенной тонировкой, — поделилась статистикой начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД города Сыктывкара Ирина Рубцова.

Профилактическое мероприятие «Трасса» продлится до 25 марта. Фото Андрея Коврижных

А вот и первое нарушение в нашем совместном рейде. Оно касалось тонировки. Водитель автомобиля марки «Ford» — молодая девушка — превысила допустимую норму. Инспектор с помощью специального прибора для измерения тонировки выявил, что передние стекла ее автомобиля пропускают менее 70% света. Нарушение! Инспектор выписал опечаленному водителю штраф в 500 рублей. Получив квитанцию и клятвенно заверив устранить нарушение, девушка поехала дальше.

Пассажир серебристой «пятнашки» усердно снимал на свой телефон общение водителя с автоинспектором, при этом загадочно улыбался. Наверно, хотел выложить видео на Ютуб. После проверки документов ребята также поехали дальше по своим делам.

С начала операции выявлено 1341 правонарушение. Фото Андрея Коврижных

К всеобщей радости у большинства автомобилей, остановленных сегодня для проверки, серьезных нарушений не было. Поэтому после недолгой остановки они спокойно продолжали свой путь. Тем не менее, одним из частых правонарушений является отсутствие полиса «ОСАГО». Не обошлось без этого нарушения и сегодня — водителю «Волги» так же выписали штраф. Профилактическое мероприятие «Трасса» продлится до 25 марта.

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