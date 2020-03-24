2020-03-24T18:33:38+03:00
Общество

В Сыктывкаре на лечение онкобольной девочки собрали миллион

Нужно собрать еще почти 47 тысяч
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Ребенок болен острым лимфобластным лейкозомРебенок болен острым лимфобластным лейкозомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Сыктывкаре силами благотворителей для маленькой Таисии Приходкиной собрали миллион рублей. Об этом сообщили в фонде «Сила добра».

Как передает «Комиинформ», девочка борется со страшным диагнозом – острым лимфобластным лейкозом. Ребенку нужно провести два блока консолидации. Сейчас лечение идет в сторону ремиссии, но на один из препаратов у Таисии возникла аллергическая реакция, поэтому требуется замена препарата.

Сбор на лекарство продолжается. На данный момент для Приходкиной через кнопку «Помочь сейчас» собрали 383 307 рублей 29 копеек, на расчетный счет фонда поступило 341 475 рублей 87 копеек, а с помощью СМС на номер 7715 было перечислено 275 972 рублей 1 копейка. Общая сумма сбора составила 1 000 755.17 коп. Однако необходимо собрать 1 миллион 47 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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