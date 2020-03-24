В 2020 году три района Коми станут арктическими

В первом полугодии 2020 года Инту, Усинск и Усть-Цилемский район включат в состав Арктической зоны России. Об этом сообщил и. о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Вячеслав Бадахов.

Как передает БНК, проект указа президента России, предусматривающий расширение Арктической зоны с включением трех районов Коми, прошел независимую антикоррупционную экспертизу. Сейчас он на согласовании в Российской академии наук. Планируется, что в первой половине года документ внесут в федеральное правительство.

Бадахов отметил, что включение этих территорий в Арктическую зону позволит повысить инвестиционную активность не только в муниципальных образованиях, но и в Коми в целом. Власти рассчитывают, что благодаря введению арктических налоговых режимов увеличатся и иностранные инвестиции. Среди потенциальных перспективных проектов – поиски и разработка месторождений углеводородного сырья, переработка природного газа, а также добыча каменного угля.