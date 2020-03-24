2020-03-24T23:10:24+03:00
Общество

В 2020 году три района Коми станут арктическими

Это позволит повысить инвестиционную активность во всей республике
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Фото: администрация УсинскаФото: администрация Усинска
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В первом полугодии 2020 года Инту, Усинск и Усть-Цилемский район включат в состав Арктической зоны России. Об этом сообщил и. о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Вячеслав Бадахов.

Как передает БНК, проект указа президента России, предусматривающий расширение Арктической зоны с включением трех районов Коми, прошел независимую антикоррупционную экспертизу. Сейчас он на согласовании в Российской академии наук. Планируется, что в первой половине года документ внесут в федеральное правительство.

Бадахов отметил, что включение этих территорий в Арктическую зону позволит повысить инвестиционную активность не только в муниципальных образованиях, но и в Коми в целом. Власти рассчитывают, что благодаря введению арктических налоговых режимов увеличатся и иностранные инвестиции. Среди потенциальных перспективных проектов – поиски и разработка месторождений углеводородного сырья, переработка природного газа, а также добыча каменного угля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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