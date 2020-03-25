Министр не врет: вертолет с девочками в Нижнем Одесе сажали на дорогу

На одном из заседаний правительства Коми глава Минздрава Дмитрий Березин рассказал, что вертолет санаваиации с девочками, пострадавшими в страшной аварии рядом с Нижним Одесом, пришлось сажать прямо на дорогу. Руководитель министерства Дмитрий Березин попросил обустроить площадки для вертолетов санавиации в каждом муниципалитете, и Сергей Гапликов дал поручение. Между тем, активисты обвинили министра здравоохранения в дезинформации, заявив, что вертолет посадили на расчищенную площадку. Территориальный центр медицины катастроф поставил в споре точку.

В поселке Нижний Одес нет места для посадки воздушного судна ночью. Поэтому командир решил посадить вертолет методом «подбора» на дорогу рядом с больницей. Об этом Дмитрий Берез сообщил на заседании правительства 10 марта, пояснили «КП-Коми» в Территориальном центре медицины катастроф.

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